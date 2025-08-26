Азербайджан выводит стратегическое партнерство с США на новый уровень - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, с одной стороны, закладывает основу для долгосрочного мира с Арменией, а с другой - выводит на новый уровень свое стратегическое партнерство с США.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании, посвященном историческому визиту Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Вашингтон.

Премьер-министр отметил, что визит главы государства в Вашингтон ознаменовался выходом отношений между Азербайджаном и США на качественно новый этап.

"Подписание Меморандума о взаимопонимании с целью подготовки Хартии стратегического партнерства Азербайджан-США открывает новую страницу сотрудничества и стратегического партнерства в развитии азербайджано-американских межгосударственных отношений. Отмена несправедливой 907-й поправки к "Акту поддержки свободы", принятой Конгрессом против страны в 1992 году во время встречи в Белом доме, спустя 33 года именно с участием главы Азербайджанского государства, является наглядным подтверждением чрезвычайно высокого авторитета Президента Ильхама Алиева в мировом масштабе.

Говоря словами Президента Ильхама Алиева, "сегодня Азербайджан не нуждается в иностранной помощи. Мы не зависим от иностранной помощи. Наша экономика стабильна. Наш внешний долг составляет чуть менее 7 процентов от нашего ВВП. Мы сами стали страной-донором". Поэтому отмена этой поправки Президентом Трампом имеет символический смысл, и этот жест отражает особое отношение главы американского государства к Президенту Ильхаму Алиеву, устраняя историческую несправедливость по отношению к Азербайджану.

Кроме того, Подписание меморандума о сотрудничестве между SOCAR и ExxonMobil в рамках визита является продолжением партнерства, начатого в рамках национальной нефтяной стратегии, заложенной "Контрактом века", на новом этапе", - добавил он.

