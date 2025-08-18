Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Украины

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Об этом в понедельник сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества между парламентами двух стран и выражалась удовлетворенность текущим состоянием двусторонних отношений.

"В беседе с учетом всестороннего развития азербайджано-украинских отношений был произведён обзор путей дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества, а также подчёркнута важность взаимных визитов. В этом контексте спикер Сахиба Гафарова пригласила Руслана Стефанчука посетить Азербайджанскую Республику. В ходе телефонного разговора также была выражена уверенность в том, что совместными усилиями межпарламентские связи будут и далее развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций", - говорится в информации пресс-службы парламента.

