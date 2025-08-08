Ожидаемое парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией – чрезвычайно позитивный шаг – Роберт Секута

БАКУ /Trend/ - Ожидаемое сегодня парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является чрезвычайно позитивным шагом, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Важно понимать, что это соглашение было в значительной степени достигнуто между двумя странами», – отметил он.

По словам экс-посла, несмотря на важность нынешних событий, для достижения прочного мира, которого хотят и заслуживают обе стороны, армянам и азербайджанцам предстоит предпринять дополнительные шаги.

Он также рассказал о важности поднятия отношений между Азербайджаном и США на качественно новый уровень.

«Больше о сегодняшних исторических встречах в Белом доме можно будет сказать позже, однако возобновление стратегического партнерства между США и Азербайджаном – это позитивное развитие как для Вашингтона и Баку, так и для мира и стабильности в более широком регионе», – подчеркнул Секута.

Он напомнил, что стратегическое партнерство между США и Азербайджаном существовало на протяжении ряда лет, еще до его назначения послом.

«Мои коллеги в азербайджанском правительстве и я стремились активизировать встречи, предусмотренные этим партнерством, но, к сожалению, по ряду причин нам не удалось достичь желаемого успеха. Учитывая ряд реалий, включая географическое положение Азербайджана — единственной страны в мире, граничащей и с Россией, и с Ираном, а также важность независимости, суверенитета, территориальной целостности и экономического благополучия стран Южного Кавказа и Центральной Азии — стратегическое партнерство между Баку и Вашингтоном вполне логично. Я рад, что администрация Президента Трампа, похоже, это понимает и стремится более энергично работать с Азербайджаном, а также с Арменией и другими странами», – заключил Роберт Секута.