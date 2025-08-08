Вашингтонский прорыв: Президент Ильхам Алиев закрепляет новую архитектуру Южного Кавказа

БАКУ/Trend/ - Визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению Президента США Дональда Трампа стал не просто дипломатическим событием, а важнейшей вехой в формировании новой архитектуры международных отношений на Южном Кавказе. Его значение следует рассматривать в нескольких измерениях — как с точки зрения двустороннего формата Баку–Вашингтон, так и в контексте урегулирования армянского-азербайджанского конфликта, выходящего на финальную стадию.

Взаимодействие между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Дональдом Трампом носит стратегический характер. Характерно, что ещё за три месяца до выборов 2024 года в США, во время Глобального медиафорума в Шуше, азербайджанский лидер публично высказался о Трампе в положительном ключе. Это была не просто реплика — это был сигнал о готовности к конструктивной работе с политиком, который в период своего первого президентского срока проявил сдержанность в использовании военной силы и открыто выступал за укрепление традиционных ценностей.

После возвращения Трампа в Белый дом открылось «окно возможностей» для перевода отношений на качественно новый уровень. Телефонные переговоры, обмен посланиями и, наконец, визит в Вашингтон оформили новый политико-экономический трек. Его институциональным выражением стал подписанный Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание Стратегической рабочей группы для развития Хартии о стратегическом партнёрстве. Трёхзвенная структура будущего взаимодействия охватывает энергетику, торговлю и транзит; экономические инвестиции в высокотехнологичный сектор, включая искусственный интеллект; а также военно-политическую кооперацию и совместную борьбу с терроризмом.

По сути, речь идёт о вовлечении Азербайджана в глобальные технологические цепочки и притоке американских капиталов в инфраструктурные и энергетические проекты. В политическом плане это означает укрепление взаимной зависимости, когда Баку получает доступ к передовым технологиям и инвестициям, а Вашингтон — к надёжному партнёру в стратегически значимом регионе, являющемся ключевым узлом транспортно-энергетических маршрутов Евразии.

Ключевым политическим решением будет подписание Трампом документа о приостановлении действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы». Эта мера, введённая в 1992 году под надуманным предлогом «блокады» Армении, десятилетиями использовалась как инструмент давления на Баку. Попытка администрации Байдена–Блинкена воссоздать этот рычаг лишь укрепила решимость Азербайджана действовать более автономно. Теперь этот элемент американского законодательства фактически утратил силу как фактор влияния на азербайджанскую внешнюю политику.

Второй ключевой блок визита связан с мирной повесткой Баку–Ереван. При посредничестве Дональда Трампа состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, итогом которой станет Совместная декларация. Азербайджанские условия, ранее рассматривавшиеся Ереваном как «неприемлемые», легли в основу договорённостей: совместное обращение в ОБСЕ о ликвидации Минской группы и конституционная реформа в Армении с исключением территориальных претензий к Азербайджану.

Значение этих пунктов трудно переоценить. Ликвидация Минской группы де-факто закрывает эпоху международного посредничества, оказавшегося безрезультатным. А конституционные изменения в Армении закрепят юридическое признание территориальной целостности Азербайджана.

Отдельного внимания заслуживает закреплённый в декларации принцип беспрепятственного сухопутного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. Зангезурский коридор, о котором Баку последовательно заявлял с конца войны 2020 года, становится предметом не только региональной, но и международной гарантии. Показательно, что именно США, в лице Трампа, выступают гарантом его запуска.

Парафирование текста мирного договора между двумя странами не является финальной точкой, но служит прочным фундаментом для последующего подписания после проведения в Армении референдума по изменению Конституции в 2026 году. Сравнение роли Трампа в этом процессе с посредничеством Джимми Картера на Кэмп-Дэвидских переговорах не выглядит преувеличением: в обоих случаях речь идёт о внешнем арбитре, способном зафиксировать баланс интересов и предотвратить возврат к конфронтации.

Необходимо подчеркнуть, что мирная повестка Вашингтона — это не дипломатическая риторика ради протокола, а зафиксированная на бумаге трансформация всей региональной конфигурации. Президент Ильхам Алиев, уже одержавший военную победу в 2020 году и восстановивший полный суверенитет страны в 2023-м, сумел использовать результат войны как основу для политического закрепления новых реалий.

Эта логика прослеживается в хронологии событий. После Отечественной войны Баку предложил Армении «пять принципов» мирного договора — от взаимного признания границ и отказа от претензий до открытия коммуникаций и установления дипломатических отношений. Армения на протяжении почти двух лет уклонялась от предметного ответа, пытаясь вернуть в повестку вопрос армянского населения Карабаха. Азербайджанская позиция оставалась неизменной: внутренние вопросы страны не могут быть частью межгосударственного соглашения.

Вмешательство внешних игроков — администрации Байдена–Блинкена и президента Франции Макрона — не принесло результата. Их попытки применить давление, апеллировать к санкционной риторике и использовать международные правозащитные структуры как инструмент политического влияния обернулись дипломатическим тупиком. Реальные переговоры начались только после антитеррористической операции 2023 года, проведённой Азербайджаном за 24 часа, и завершились согласованием текста мирного договора в марте 2025-го.

Совместная декларация в Вашингтоне станет кульминацией этой линии. Армения согласилась на ликвидацию Минской группы и конституционные изменения, обеспечивающие юридическое признание новой реальности. Вопрос Зангезурского коридора, ещё недавно вызывавший категорическое неприятие Еревана, перешёл в плоскость реализации. Таким образом, Вашингтонская встреча не только зафиксирует достигнутые договорённости, но и встроит их в систему международных гарантий. Визит Президента Ильхама Алиева стал не просто дипломатическим событием, а демонстрацией зрелости азербайджанской внешнеполитической доктрины, сумевшей встроить национальные интересы в архитектуру глобальной повестки ключевых мировых столиц. Подписание меморандума о стратегическом партнёрстве, приостановка действия 907-й поправки и закрепление гарантий по Зангезурскому коридору образуют новую геополитическую платформу, на которой Баку получает возможность для более гибкого и асимметричного внешнеполитического маневра в многополярной системе международных отношений.

С точки зрения теории международных отношений, это классический пример успешной трансформации hard power в soft power — конверсии военной победы в устойчивую систему политико-правовых и экономических связей. В политологической терминологии подобные кейсы квалифицируются как «постконфликтная институционализация», при которой исход вооружённого противостояния закрепляется не только фактором силы, но и плотной сетью формализованных договоров, механизмов взаимных гарантий и включением в систему международных норм (rule-based order).

Эффект от переговоров в Вашингтоне - многоуровневый. Для Баку — это расширение доступа к западным технологиям и капиталу, рост инвестиционной привлекательности, усиление субъектности в региональной политике и окончательная фиксация послевоенного status quo ante bellum. Для Вашингтона — укрепление инструментов проекции силы на Южном Кавказе, расширение транзитных и энергетических возможностей и включение Азербайджана в свою стратегическую орбиту. Для Еревана — неизбежная адаптация к новой реальности в логике realpolitik, где символические декларации больше не имеют силы перед лицом материального баланса сил.

Последствия подписанных в Вашингтоне документов будут разрушительными для сил, чья деятельность строилась на конструировании антагонистического нарратива в отношении Азербайджана. Для президента Франции Эммануэля Макрона, выстраивавшего кавказский вектор на основе азербайджанофобской риторики и концепции «нормативной миссии» Парижа, это стало стратегическим провалом. Французские депутаты, признавшие в правовом смысле несуществующее квазигосударственное образование, Европарламент, правозащитные НПО вроде Amnesty International и Human Rights Watch, а также армянское лобби в США во главе с ANCA оказались в состоянии политической маргинализации. Их попытки применить «дипломатию санкций» и инструменты изоляции потерпели крах, продемонстрировав исчерпанность форматов давления на Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев реализовал редкий для современной мировой политики сценарий: выиграв войну, он сумел выиграть и мир, оформив результат в виде системы международных соглашений, стратегических альянсов и юридически обязывающих гарантий, которые встраивают Азербайджан в глобальную архитектуру безопасности на правах самостоятельного и равноправного актора.