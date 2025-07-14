Евросоюз надеется на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Урсула фон дер Ляйен

БАКУ /Trend/ - Европейский союз надеется на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Проект мирного договора с Азербайджаном - важный шаг. Он завершает десятилетия вражды, и я надеюсь, что соглашение может быть подписано в самое ближайшее время", - сказала она.

Напомним, что 10 июля состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.

Встреча началась с участием делегаций, после чего продолжилась в формате один на один. Переговоры продолжались более четырех часов.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Были проведены содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.