Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения жертв Сребреницы

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Боснию и Герцеговину прибыла в Мемориальный центр, учреждённый в память о жертвах Сребреницы.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

Спикер азербайджанского парламента и гости из других стран, в том числе главы государств и правительств, спикеры парламентов и официальные представители, в рамках поминальных мероприятий вначале ознакомились с выставкой «По следам не прошедших».

Затем спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала книгу соболезнований в поминальном зале.

Вслед за этим в Мемориальном центре прошла церемония поминовения жертв.

Главы делегаций почтили память жертв трагедии и возложили букеты цветов к подножию Мемориала.

В рамках церемонии спикер Милли Меджлиса встретилась с лидерами парламентов ряда стран и побеседовала с ними.

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