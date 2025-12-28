Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане предотвращена реализация крупной партии сигарет без обязательной маркировки (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 28 декабря 2025 10:45 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана предотвратил реализацию крупного количества сигарет — 1 миллиона 180 тысяч единиц — незаконно ввезенных в страну.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Комитета и Бакинского главного таможенного управления на территории города Хырдалан Абшеронского района, в одном грузовом и одном легковом транспортном средстве было обнаружено крупное количество сигарет марки «Platinium Seven» — 1 миллион 180 тысяч штук, общей стоимостью около 150 тысяч манатов, не имеющих обязательной маркировки Азербайджанской Республики.

По данному факту проводится расследование, о его результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация.

