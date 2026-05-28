Россия и Казахстан реализуют 70 совместных проектов и фиксируют рост товарооборота — Путин

АСТАНА/ Trend/ - Россия и Казахстан продолжают активное экономическое взаимодействие: уже реализуется 70 совместных инвестиционных проектов, а товарооборот между странами в 2025 году демонстрирует уверенный рост.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин во время переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам В.Путина, страны готовят совместное заявление и пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих экономику, энергетику и культурно-гуманитарные проекты, что будет способствовать укреплению стратегического партнерства.

«Намечаются перспективные направления сотрудничества, которые принесут очень хороший результат», — подчеркнул Президент России, отметив активное взаимодействие регионов. Ежегодно проводятся форумы межрегионального сотрудничества: в ноябре прошлого года в Казахстане прошло 21 мероприятие, а очередной форум состоится 20 августа в Омске.

Президент РФ также напомнил о культурно-гуманитарной кооперации и образовательных данных: около 60 тыс. граждан Казахстана обучаются в российских вузах, а в Казахстане действуют филиалы восьми российских ведущих университетов.

Путин подчеркнул, что взаимодействие стран на международной арене в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ООН, а также региональных форматов «Россия — Центральная Азия» и «Каспийская пятерка» остаётся конструктивным и продуктивным.

«Мы работаем очень активно по всем направлениям и уверены, что эта работа будет взаимно полезной», — заключил Владимир Путин.