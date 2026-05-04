Украина желает Азербайджану и Армении устойчивого мира – Зеленский

БАКУ/Trend/ - Украина желает Азербайджану и Армении устойчивого мира.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Украины Володимир Зеленский, выступая сегодня на VIII саммите "Европейского политического сообщества", проходящем в Ереване.

«Мы желаем Армении и Азербайджану только мира — устойчивого, всеобъемлющего и долгосрочного», — сказал он.

Зеленский отметил, что на саммите Европейского политического сообщества представлены многие страны, а президент Украины впервые за 24 года участвует в этом заседании.

«Это многое значит. И это демонстрирует масштаб нашего единства — всех тех, кто ценит жизнь. Вызовы очевидны, абсолютно ясны. Во-первых, мы все это видим: война в Иране остаётся фактором нестабильности. Она может надолго дестабилизировать ситуацию и привести к росту стоимости жизни во всех наших странах в ближайшие годы. Это также может вызвать серьёзные политические изменения. Поэтому, прежде всего, наше сотрудничество в сфере энергетики и безопасности должно быть практическим. Нам нужно помогать друг другу готовиться к зиме и справляться с энергетическими вызовами. И мы также должны продвигать долгосрочное решение вопроса Ормузского пролива», - сказал он.