В Азербайджане появляются новые возможности для локализации производства лекарств - посол Венгрии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане появляются новые возможности для локализации производства лекарств.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торма во время выступления на II Международной конференции "Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра» в Баку.

"Две крупнейшие фармацевтические компании Венгрии осуществляют деятельность в Азербайджане с 1996 года. Gedeon Richter и Egis представлены на азербайджанском рынке важными оригинальными и генерическими лекарственными продуктами. Половину экспорта из Венгрии в Азербайджан составляют именно фармацевтические продукты. С гордостью хотел бы отметить, что большинство этих компаний привержены продолжению и дальнейшему развитию сотрудничества. По этой причине в ближайшее время возможно начало контрактной упаковки и производства значимых медицинских продуктов, что внесет важный вклад в процесс локализации фармацевтического производства в Азербайджане", - сказал он.

Посол отметил, что сегодня состоится обмен мнениями относительно применения международного и венгерского опыта по вопросам цифровизации и трансформации с использованием искусственного интеллекта в здравоохранении и фармацевтическом производстве.