Названы показатели операций в долларах через МКЦ Азербайджана за январь

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец января в Азербайджане через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 21,4 тысячи обработанных платежных операций на сумму 5,6 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно данным регулятора, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество операций сократилось примерно на 7,2 тысячи, или на 25,2%, а объем операций - на 1,4 миллиона долларов, что соответствует снижению на 20%.

В январе 2025 года в Азербайджане через МКЦ было проведено 28,6 тысячи платежных операций на сумму 7 миллиона долларов.

Отметим, что МКЦ представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками.