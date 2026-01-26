Выросли грузоперевозки по направлению Китай–Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов встретился с делегацией Всемирного банка (ВБ), возглавляемой региональным директором по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье.



Об этом Trend сообщает со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, на встрече обсуждались текущее состояние сотрудничества между АЖД и ВБ, важность расширения связей, участие Всемирного банка в реализации второго этапа работ по Бакинскому международному морскому порту, а также предоставление технической поддержки и инвестиционные возможности.

Председатель АЖД особо отметил рост контейнерных перевозок по Среднему коридору за последний период. В 2025 году по направлению Китай–Азербайджан зафиксирована положительная динамика грузоперевозок: было принято 392 блок-поезда, что на 37% больше показателя 2024 года. Достижению этих результатов способствовали меры, реализованные ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), в том числе привлечение китайской компании «China Railway Container Transport Corp. Ltd.» (CRCT) к деятельности совместного предприятия «Middle Corridor Multimodal Ltd», созданного железнодорожными структурами Азербайджана, Казахстана и Грузии для развития Среднего коридора.

Также отмечается, что интеграция Бакинского международного морского порта в структуру АЖД сыграла важную роль в повышении эффективности международных перевозок. В 2025 году через Бакинский порт было перевалено рекордное количество контейнерных грузов — более 107 тыс. TEU, что на 40% больше по сравнению с 2024 годом.

Региональный директор Всемирного банка Чарльз Кормье подчеркнул заинтересованность ВБ в углублении сотрудничества с АЖД и отметил, что деятельность АЖД по развитию Среднего коридора открывает новые возможности для будущего партнерства.