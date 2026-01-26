В Баку с представителями ВБ обсуждено развитие Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, региональный директор Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье, а также региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс обсудили развитие Среднего коридора.

Как сообщает Trend, публикацией об этом на своей странице в Х поделился министр экономики Микаил Джаббаров.

"Состоялась встреча с Чарльзом Кормье, региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии, а также с Роланд Прайс, региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу. В ходе встречи мы выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством между Всемирным банком и Азербайджаном. Мы также рассмотрели ход реализации совместных проектов и обменялись мнениями по инициативам в сфере городского развития, региональных перспективах Среднего коридора, по городской мобильности, возобновляемой энергетике, а также возможных направлениях поддержки проектов, способствующих переходу к «зелёной» экономике", - говорится в публикации.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.