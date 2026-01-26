В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум.

Как сообщает в понедельник Trend, мероприятие прошел при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева.

Выступая на мероприятии Микаил Джаббаров отметил, что Азербайджан и Израиль располагают прочной основой политического доверия.

"Азербайджан и Израиль располагают прочной основой политического доверия и конструктивного диалога, сформированной благодаря многолетнему взаимодействию на политическом и институциональном уровнях. Следует подчеркнуть, что контакты на высоком уровне играют ключевую роль в укреплении двусторонних отношений. В частности, можно отметить встречу президентов двух стран, состоявшуюся на прошлой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе которой стороны рассмотрели поступательное развитие азербайджано-израильских отношений по широкому кругу направлений и обозначили перспективные возможности для дальнейшего расширения сотрудничества",- сказал он.

По его словам, углубление экономического взаимодействия с Израилем остаётся стратегическим приоритетом для Азербайджана и осуществляется на основе практичного и ориентированного на результат подхода в сферах, представляющих взаимный интерес.

Он также заявил, что объём взаимных инвестиций между Азербайджаном и Израилем составляет порядка 600 млн долларов США.

"Наше сотрудничество поддерживается соглашениями о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения, которые формируют прочную правовую основу для расширения деловых связей. В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 130 коммерческих структур с израильским капиталом", - сказал он.

В свою очередь, Юсиф Абдуллаев заявил, что Азербайджанским компаниям будут предоставлять информацию о потенциальных инфраструктурных проектах в Израиле.

"Совместно с нашими коллегами из Израиля мы договорились касательно информации, предоставляемой министерством финансов Израиля относительно предстоящих инфраструктурных проектов в стране. Мы будем распространять эту информацию среди азербайджанских компаний для повышения осведомлённости о потенциальных партнёрствах", - сказал Ю.Абдуллаев.

Он также отметил, что AZPROMO обсудило с коллегами из Израиля практические шаги по привлечению азербайджанских компаний в проекты промышленной инфраструктуры в Израиле.

"Мы договорились о согласовании ориентированной на развитие Израиля бизнес-повестки и определении компаний, которые могут быть заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества", - сказал Ю.Абдуллаев.

Гидеон Саар отметил, что Азербайджан и Израиль намерены вывести стратегическое партнерство на новый уровень.

"Мы стремимся увеличить взаимные инвестиции и развивать контакты между людьми. Уверен, что у нас это получится", - сказал он.

По словам министра, Израиль и Азербайджан являются оплотами стабильности в своих регионах и обладают развитыми экономиками.

Г.Саар отметил, что в 2025 году объем торговли между странами увеличился примерно на 50%, превысив 360 миллионов долларов США.

"Уверен, что в следующем году и в последующие годы эти показатели будут еще выше, однако и этот рост является значительным", - сказал глава МИД.

По его словам, Азербайджан занимает важное региональное положение и обладает ключевым географическим расположением.