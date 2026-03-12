Объем розничного товарооборота в Баку в январе вырос

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года объем розничного товарооборота в Баку составил 3 миллиарда 221,4 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, данный показатель на 4,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Согласно информации, в отчетном месяце стоимость проданных в торговой сети продовольственных товаров, напитков и табачных изделий по сравнению с январем прошлого года увеличилась на 5,6% и составила 1 миллиард 781,8 миллиона манатов, а непродовольственные товары выросли на 2,8% - до 1 миллиарда 439,6 миллиона манатов.

По сравнению с январем 2025 года, в январе текущего года розничный товарооборот в реальном выражении по предприятиям сократился на 0,6%, тогда как по индивидуальным предпринимателям, рынкам и ярмаркам увеличился на 7,0%.

33,6% потребительских товаров было реализовано предприятиями, имеющими статус юридического лица, 58,0% - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, и 8,4% - на товарных рынках столицы.