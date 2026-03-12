Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане вырос объем оборота через кассовые аппараты нового поколения

Экономика Материалы 12 марта 2026 04:38 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана продолжает работы по внедрению кассовых аппаратов нового поколения.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу, уже установлены 111 383 кассовых аппарата нового поколения.

Сообщается, что их использование позволяет осуществлять расчёты более прозрачно, предотвращая незаконный оборот товаров и обеспечивая контроль за оборотом.

"В январе–феврале 2026 года оборот, зафиксированный через кассовые аппараты нового поколения, составил 4 миллиарда 553,1 миллиона манатов, что на 635,8 миллиона манатов, или на 16,2 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", — говорится в сообщении.

