Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 марта

Экономика Материалы 12 марта 2026 09:11 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 марта

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9607 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,1452 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9607
AUD 1,2112
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1148
CZK 0,0803
CNY 0,2471
DKK 0,2624
GEL 0,6237
HKD 0,2172
INR 0,0184
GBP 2,2718
SEK 0,1833
CHF 2,1735
ILS 0,5446
CAD 1,2507
KWD 5,5359
KZT 0,3461
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5033
MDL 0,0987
NOK 0,1758
UZS 0,014
PKR 0,6068
PLN 0,4605
RON 0,3851
RUB 2,1452
RSD 0,0167
SGD 1,3316
SAR 0,453
xdr 2,3205
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0385
JPY 1,0683
NZD 1,0029
