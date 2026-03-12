Производство сигарет в Азербайджане значительно увеличилось

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года в Азербайджане было произведено 1,194 миллиарда штук сигарет.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 38,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По состоянию на 1 февраля запасы готовой продукции в стране составили 1,264 миллиарда штук.

Кроме того, в январе 2026 года в Азербайджане было произведено 49,9 тонн табачной продукции, что на 66,8% меньше, чем в предыдущем году. По состоянию на 1 февраля текущего года запасы готовой продукции в стране составили 150,4 тонны.

Следует отметить, что в январе 2026 года в розничной торговле населению было продано продукции на сумму 5,293 миллиарда манатов, субъектами сервиса оказано платных услуг на сумму 1,264 миллиарда манатов. Удельный вес товарооборота по рассматриваемой продукции в итоге составил 4,1%.

