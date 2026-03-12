Обнародовано количество операций по кредитным картам в Азербайджане в январе

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года в Азербайджане количество операций с использованием кредитных карт составило 12,439 миллиона, а их общий объем достиг 647 миллионов манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с январем 2025 года количество операций с кредитными картами снизилось на 1,449 миллиона, или на 10,4%, а их общий объем уменьшился на 193 миллиона манатов, или на 23%. В январе 2025 года количество операций с кредитными картами составило 13,888 миллиона, а их общий объем достиг 840 миллионов манатов.

Отметим, что по состоянию на январь текущего года в Азербайджане количество платежных карт, находящихся в обращении через системы банков и АО "Азерпочта", увеличилось на 176 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем и составило 22 миллиона 156 тысяч штук.

По сравнению с соответствующим периодом 2025 года этот показатель вырос на 11%.