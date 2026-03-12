Назван объем портфеля бизнес-кредитов в секторе информации и связи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 февраля текущего года кредитный портфель азербайджанских банков в секторе информации и связи составил 776,8 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По информации, кредитный портфель в указанном секторе сократился на 8 миллионов манатов или на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 140,9 миллиона манатов или на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, объем выданных банками кредитов в секторе информации и связи по состоянию на 1 января 2026 года составил 784,8 миллиона манатов, а по состоянию на 1 февраля прошлого года - 635,9 миллиона манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 февраля 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане составлял 29,980 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на коммерческие кредиты приходилось 53,2% (15,949 миллиарда манатов), на потребительские кредиты - 31,4% (9,426 миллиарда манатов), на ипотечные кредиты - 15,4% (4,605 ​​миллиарда манатов).