Глобальный бакинский форум - очень ценное мероприятие - экс-президент Латвии

БАКУ/Trend/ - Глобальный Бакинский форум - это очень ценное мероприятие.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам бывший президент Латвии Валдис Затлерс на полях XIII Глобального Бакинского форума.

"Форум развивается и становится все более значимым, и, конечно, нельзя не отметить те сложные времена, в которые мы живем. В этом году мы все собрались здесь, словно одна семья, готовая работать, обсуждать и искать решения в ситуации, когда найти их крайне непросто. Глобальный Бакинский форум очень ценное мероприятие. Большое спасибо Азербайджану за то, что принимает всех нас", - сказал он.

Затлерс отметил, что форум является важной площадкой, где участники могут открыто общаться друг с другом и обмениваться опытом.