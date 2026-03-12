В Баку проходит форум, посвященный правам потребителей в современном цифровом мире

БАКУ /Trend/ - В Баку в честь Всемирного дня защиты прав потребителей проходит форум на тему "Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности".

Как сообщает Trend, на мероприятии выступят первый заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынкомДжафар Бабаев, заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Самед Баширли, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов, заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Тогрул Алиев, а также начальник Главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел Эмиль Мехдиев.

В форуме также примут участие представители государственных органов, частного сектора и независимые эксперты.

Новость обновляется