В Баку проходит форум, посвященный правам потребителей в современном цифровом мире

Общество Материалы 12 марта 2026 10:50 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - В Баку в честь Всемирного дня защиты прав потребителей проходит форум на тему "Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности".

Как сообщает Trend, на мероприятии выступят первый заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынкомДжафар Бабаев, заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Самед Баширли, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов, заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Тогрул Алиев, а также начальник Главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел Эмиль Мехдиев.

В форуме также примут участие представители государственных органов, частного сектора и независимые эксперты.

Новость обновляется

