Делегация Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в Латвии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По поручению спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой представители рабочей группы по межпарламентскому сотрудничеству Азербайджан-Латвия находятся с рабочим визитом в Латвии.

Как сообщает Trend, в состав представительной делегации вошли депутат Милли Меджлиса, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана Севиль Микаилова, руководитель рабочей группы Кямран Байрамов и член группы, депутат Фазиль Мустафа.

В рамках визита 9-10 марта делегация провела встречи с министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери, министром сельского хозяйства и латвийским сопредседателем Межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Армандсом Краузе, председателем Комитета Сейма по государственному управлению и местным органам власти Олегсом Буровсом, а также с членами группы содействия сотрудничеству с Милли Меджлисом.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией. Было отмечено значение парламентского взаимодействия и деятельности групп дружбы в развитии двусторонних отношений. Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой на многосторонних парламентских площадках и уверенность в том, что нынешний визит откроет новые возможности для дальнейшего сотрудничества.

Также была подчеркнута важность продолжения обмена опытом в законодательной сфере между парламентами двух стран.

Собеседники отметили значение предстоящих двусторонних визитов и проведения очередного заседания Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Латвией. Было отмечено, что существует широкий потенциал для расширения сотрудничества в торговле, здравоохранении, сельском хозяйстве, культуре и образовании.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между городами и муниципалитетами Азербайджана и Латвии.

Азербайджанская делегация также проинформировала латвийских официальных лиц о текущей ситуации на Южном Кавказе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о совершенных Ираном атаках беспилотников против Азербайджана. При этом было отмечено, что Азербайджан высоко ценит проявленную Латвией солидарность.

Также латвийской стороне была представлена информация о 13-й сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в мае текущего года в Азербайджане под девизом "Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

В рамках визита делегация посетила посольство Азербайджана в Латвии и возложила цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Рабочий визит делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Латвию продолжается.