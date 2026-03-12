Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Безопасность и стабильность должны оставаться приоритетными вопросами на повестке дня любой страны

Политика Материалы 12 марта 2026 10:32 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
БАКУ/ Trend/ - Повестка дня форума обширна и охватывает множество вопросов. Уверен, что в ходе обсуждений основное внимание будет уделено текущей ситуации в нашем регионе и в мире в целом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что вопросы безопасности и стабильности должны оставаться приоритетными на повестке дня любой страны, более чем когда-либо ранее, потому что без этого все остальное становится бессмысленным.

