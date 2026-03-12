Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 12 марта 2026 10:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вопрос региональной безопасности всегда оставался для Азербайджана вопросом номер один
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Без сомнения, вопрос региональной безопасности всегда оставался вопросом номер один для Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Заявив, что суверенитет и восстановление территориальной целостности Азербайджана стоят на первом месте в нашей повестке дня, глава государства отметил: «Мы живем в условиях мира всего семь месяцев. Это еще раз показывает, что для достижения мира необходимы сильная политическая воля, решимость и приверженность миру и справедливости».

