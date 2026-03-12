Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 12 марта 2026 10:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви является одним из ведущих международных институтов
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ/ Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви сегодня является одним из ведущих международных институтов, и здесь обсуждается множество вопросов. Организация пользуется высокой международной репутацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что организация играет важную роль в формировании системных подходов и позиций по вопросам, связанным с меняющейся международной ситуацией.

