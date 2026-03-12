БАКУ /Trend/ - Иран наносит удар по Израилю баллистическими ракетами.

Как сообщает Trend со ссылкой на Times of Israel, информацию об этом распространило Командование тыла Армии обороны Израиля.

В целях безопасности жителей в населенных пунктах на севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги. В Армии обороны Израиля заявили, что системы противовоздушной обороны страны пытаются нейтрализовать баллистические ракеты.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.