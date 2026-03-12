Стало известно число погибших в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - После обострения конфликта на Ближнем Востоке в Иране, Ливане и Израиле погибли более 1 800 человек, еще как минимум 12 500 получили ранения.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в Иране число погибших превысило 1 300 человек, более 9 000 получили ранения.

В Ливане погибли не менее 570 человек, свыше 1 400 получили ранения. В Израиле погибли 15 человек, 2 142 человека получили ранения.

Глава ВОЗ также отметил рост числа атак на медицинские учреждения. По его словам, с 28 февраля в Иране зафиксировано 18 атак на объекты здравоохранения, в Ливане — 25, в Израиле — две.

Гебрейесус подчеркнул, что такие удары приводят не только к человеческим жертвам, но и лишают население доступа к жизненно важной медицинской помощи.

Напомним, что поскольку между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.