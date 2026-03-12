Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,09 доллара США, или 5,6% и составила 95,43 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 5,7 доллара США или 5,9%, и составила 91,40 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 4,06 доллара США или 7,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 57,20 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 3,52 доллара США или 4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 91,46 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.