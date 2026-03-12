Кредитные вложения в энергетический сектор Азербайджана сократились

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 февраля текущего года объем кредитов, выданных банками и небанковскими кредитными организациями, действующими в Азербайджане, в сектор добывающей промышленности, а также электроэнергии, газа, пара и водоснабжения достиг 666,2 млн манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель сократился на 18 млн манатов, или на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 126,8 млн манатов, или на 16%.

Отметим, что в целом по состоянию на 1 февраля текущего года кредитный портфель по кредитным вложениям в реальный сектор экономики в Азербайджане составил 32,471 млрд манатов.

Это на 50 млн манатов, или на 0,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, однако на 2,7 млрд манатов, или на 9% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.