Назван торговый оборот Азербайджана со странами ЕС

БАКУ /Trend/ - В январе этого года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) составил 1,781 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 837,9 миллиона долларов США или 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

По информации, по сравнению с показателями за январь 2025 года объем экспорта Азербайджана в страны ЕС уменьшился на 33,6%, до 1,597 миллиарда долларов США, а объем импорта из стран-членов ЕС снизился на 13,4%, до 184,3 долларов США.

За январь прошлого года доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана составила 71,42%, а доля в импорте – 14,15%.

Следует отметить, что в январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 3,538 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или 30,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 2,236 миллиарда долларов США составил экспорт, 1,302 миллиарда долларов США – импорт. За прошедший год экспорт сократился на 802 миллиона долларов США или 26,4%, а импорт – на 750 миллионов долларов США или 36,5%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 933,6 миллиона долларов США, что на 52,4 миллиона долларов США или на 5,3% меньше, чем в предыдущем году.