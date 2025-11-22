Вырос объем розничного товарооборота в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года потребителям в розничной торговой сети было реализовано товаров на сумму 52,616 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 28,664 млрд манатов, непродовольственных товаров – на 23,951 млрд манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, по сравнению с январем-октябрем 2024 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,8%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям – на 1,3%, непродовольственным товарам – на 6,7%.

Согласно данным, в январе-октябре 2025 года 50,4% денежных средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, пришлось на продовольственные товары, 4,1% – на напитки и табачные изделия, 14,3% – на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% – на бензин и дизельное топливо, 4,9% – на электротовары и мебель, 2,4% – на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения, 1,4% – на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 16,5% – на прочие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора экономики, за отчетный период увеличилась в реальном выражении на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 99,8% от общего объема оборота розничной торговли.

По сравнению с январем-октябрем 2024 года, в январе-октябре 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился по предприятиям на 7,1%, по частным предпринимателям – на 1,2%, по рынкам и ярмаркам – на 4,9%.

За отчетный период в среднем на одного человека в розничной торговой сети в месяц приходилось 513,8 маната, в том числе 279,9 маната на продукты питания, напитки и табачные изделия и 233,9 маната - на непродовольственные товары.