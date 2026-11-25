Добавылены новые подробности (первая публикация в 13:18)

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Международного центра обучения лесному хозяйству и выращивания саженцев при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Президента Азербайджана.

Согласно указу, Центр является бюджетной организацией, занимающейся организацией и проведением тренингов в сфере лесоводства, созданием и управлением семенным генным банком лесных растений, сохранением образцов семян, а также выращиванием саженцев лесных растений.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок с учетом пункта 3.7 Указа Президента Азербайджанской Республики № 489 от 25 августа 2025 года «О дополнительных мерах, связанных с организацией эффективного управления государственными финансами» утвердить предельную численность работников и должностные оклады Центра, и представить информацию Президенту Азербайджанской Республики, а также обеспечить принятие мер по материально-техническому обеспечению Центра.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики должно в двухмесячный срок утвердить устав Центра и, по согласованию с Министерством финансов Азербайджанской Республики, его структуру, и представить информацию Президенту Азербайджанской Республики.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование деятельности Центра за счет средств государственного бюджета.