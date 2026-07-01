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ЕС верит в мирное и процветающее будущее Южного Кавказа — Урсула фон дер Ляйен

Азербайджан Новость 1 июля 2026 17:26 (UTC +04:00)
ЕС верит в мирное и процветающее будущее Южного Кавказа — Урсула фон дер Ляйен
Гюльнара Рагимова
Гюльнара Рагимова
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БАКУ /Trend/ - Европейский союз верит в светлое, взаимосвязанное, мирное и процветающее будущее Южного Кавказа.

Об этом на своей странице в соцсети Х написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС стремится активно содействовать строительству этого будущего и нацелен на укрепление своего регионального присутствия.

«Прибыла в Баку. ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа: взаимосвязанное, мирное и процветающее. Мы хотим помочь построить это будущее.

Я здесь также для того, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном. От торговли до транспорта. От энергетики до экономики», — говорится в публикации.

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