Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым соглашениям - Сахиль Бабаев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым соглашениям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе 4-й сессии Совместной межправительственной комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству между Иорданией и Азербайджаном, проходящей в Баку.

"Правовая база, которую мы уже заложили, продолжает расширяться. Уже действует более 40 документов, восемь соглашений согласованы на экспертном уровне, и 12 новых проектов находятся на стадии переговоров", - сказал он.

С.Бабаев отметил, что на сегодняшней сессии планируется подписать еще пять соглашений. По его словам, эти соглашения сформируют среднесрочную повестку и помогут укрепить институциональные связи между соответствующими министерствами и ведомствами.

"Наше экономическое сотрудничество развивается, однако потенциал для роста все еще значителен. Если взглянуть на торговые показатели, то мы видим увеличение товарооборота на 24% за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, конечно, если принимать во внимание абсолютные показатели, то это очень мало по сравнению с потенциалом обоих государств", - сказал министр.