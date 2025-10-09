Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Постпред Азербайджана при ООН рассказал о мерах по защите прав человека и постконфликтном восстановлении (ФОТО)

Азербайджан Материалы 9 октября 2025 01:01 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН, посол Тофиг Мусаев выступил с заявлением на общих дебатах Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, где рассказал о принимаемых на национальном уровне мерах по поощрению и защите прав человека, а также о сотрудничестве с механизмами ООН в этой сфере.

Как сообщает Trend, делегаты комитета были также проинформированы об усилиях правительства Азербайджана по постконфликтному восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

В ходе выступления особое внимание было уделено гуманитарным последствиям бывшего конфликта, включая проблему пропавших без вести лиц и масштабное минное загрязнение азербайджанских территорий.

