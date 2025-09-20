Чемпионат мира по борьбе: Хасрат Джафаров вышел в финал

БАКУ/ Trend/ - Чемпионат мира по борьбе, проходящий в Загребе (Хорватия), близится к завершению.

Как сообщает Trend, в восьмой день турнира стартовали соревнования по греко-римской борьбе в весовых категориях 60, 67 и 87 кг.

В категории до 63 кг Мурад Мамедов в первом раунде одолел представителя Кыргызстана Баямана Каримова (8:5), а затем на последних секундах победил турецкого борца Керема Камала (5:3), выйдя в четвертьфинал. Однако на этой стадии он уступил иранцу Мохаммаду Кешткару (0:8).

В весовой категории до 67 кг Хасрат Джафаров одержал победы над венесуэльцем Нейсером Идальго и австралийцем Цучикой Шимоямадо (оба – 9:0), после чего в четвертьфинале взял верх над армянским борцом Славиком Галстяном (4:3). В полуфинале азербайджанец победил кыргызстанца Раззака Бейшекеева (3:1) и во второй раз подряд вышел в финал чемпионата мира. Завтра Джафаров встретится с олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Азии Саидом Эсмаили из Ирана.

В весе до 87 кг Ислам Аббасов уверенно победил белоруса Станислава Шафаренко (UWW) со счётом 8:0, однако в 1/8 финала уступил кыргызстанцу Асана Жанишову (3:4).