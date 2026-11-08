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Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 12:31 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Уверен, каждый из нас говорит себе: «Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!».

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан – сильное государство, государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику, достойное государство.

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