Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Уверен, каждый из нас говорит себе: «Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!».

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан – сильное государство, государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику, достойное государство.