Саудовская Аравия заявила о снижении добычи нефти из-за атак Ирана

В мире Материалы 10 апреля 2026 01:23 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Атаки Ирана на энергетические объекты Саудовской Аравии сократили производственные мощности королевства на 600 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Trend, об этом сообщили в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.

«Последние атаки Ирана снизили производственные мощности на 600 тысяч баррелей в сутки», — заявил представитель министерства.

Он также добавил, что «в ряде энергетических объектов в королевстве приостановлены операции», и что «если атаки [Ирана] продолжатся, это приведет к дефициту поставок и серьезным задержкам в восстановлении производства».

