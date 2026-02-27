В Азербайджане запущен портал "Электронный гид по бюджету"

БАКУ/Trend/ - Министерство финансов Азербайджанской Республики запустило портал e-budget.maliyye.gov.az (Электронный гид по бюджету) с целью обеспечения более широкого участия общественности в бюджетном процессе, повышения прозрачности и оперативности, формирования единой информационной базы, а также расширения применения цифровых решений в бюджетной сфере.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство, новый портал является частью институциональных и цифровых реформ в управлении государственными финансами и обеспечивает централизованный сбор и управление информацией по государственным и сводным бюджетам.

С помощью Электронный гид по бюджету предоставляется структурированная и понятная информация о принципах бюджетной политики, бюджетном процессе, законодательстве, прогнозных показателях, доходах и расходах сводного и государственного бюджетов, расходах по функциональной и экономической классификации, бюджетных программах и других ключевых финансовых показателях, а также о государственном долге и расходах на его обслуживание. Интегрированные в систему аналитические и визуальные инструменты позволяют отслеживать бюджетные показатели, проводить сравнительный анализ и представлять данные в графической форме.

Портал разработан в соответствии с международными инструментами фискальной диагностики, в частности, с методологией и требованиями Открытого бюджета, и является частью недавних мер Министерства финансов по расширению доступа к бюджетной информации, повышению прозрачности и подотчётности бюджета.

Эта инициатива также является важным шагом в формировании цифровой модели государственного финансового управления в Азербайджанской Республике и внедрении передового международного опыта.