Италия увеличила закупки нефти у Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе 2026 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 1,848 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 861,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель в денежном выражении уменьшился на 71 миллион долларов (7,6%), а в объемном выражении вырос на более 160 тысяч тонн (9,5%).

В январе прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 1,688 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 932,7 миллиона долларов.

За отчетный период Италия заняла первое место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Отметим, что в январе из Азербайджана в 11 стран мира было экспортировано 2,643 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 1,238 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 665 миллионов долларов США или на 34,9% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 818 тысяч тонн или на 23,6%.