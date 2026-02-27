Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 февраля

Экономика Материалы 27 февраля 2026 09:13 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0080 маната, 1 турецкая лира - 0,0387 маната, а 100 российских рублей - 2,2155 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,008
AUD 1,2113
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1186
CZK 0,0828
CNY 0,248
DKK 0,2687
GEL 0,6359
HKD 0,2173
INR 0,0187
GBP 2,2943
SEK 0,188
CHF 2,2005
ILS 0,5454
CAD 1,244
KWD 5,545
KZT 0,3403
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5347
MDL 0,0999
NOK 0,1783
UZS 0,014
PKR 0,6074
PLN 0,4756
RON 0,3941
RUB 2,2155
RSD 0,0171
SGD 1,3458
SAR 0,4533
xdr 2,3386
TRY 0,0387
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0924
NZD 1,0187
