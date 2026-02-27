Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О кинематографии» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и в Закон Азербайджанской Республики «Об изъятии земель для государственных нужд» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» и «О трудовых пенсиях» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О недрах» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О культуре» (первое чтение).