SOCAR вошла в число «восходящих звёзд» в рейтингах Moody’s по итогам 2025 года

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вошла в число шести «восходящих звёзд» нефтегазового сектора в 2025 году, то есть компаний, получивших инвестиционный рейтинг от Moody’s, сообщает Trend.

Согласно последнему отчёту агентства, в 2025 году статус инвестиционного уровня получили шесть нефтегазовых компаний, тогда как лишь одна компания утратила этот статус («fallen angel»).

Как отмечает Moody’s, TechnipFMC plc (Baa2, прогноз стабильный) в январе 2025 года была повышена до уровня Baa3 с позитивным прогнозом, а в сентябре — до Baa2 благодаря снижению долговой нагрузки, упрощению структуры капитала и росту свободного денежного потока.

Повышение рейтинга Expand Energy Corporation (Baa3, стабильный прогноз) отражает значительное сокращение долга и приверженность более консервативной финансовой политике.

Агентство также повысило рейтинги DT Midstream (Baa3, стабильный) и Vallourec (Baa3, стабильный) на фоне увеличения масштабов бизнеса и устойчивого улучшения кредитных метрик.

EnLink Midstream LLC получила повышение после её приобретения компанией ONEOK (Baa2, стабильный).

Рейтинг SOCAR (Baa3, стабильный) был повышен вслед за повышением суверенного рейтинга Азербайджана до уровня Baa3, отмечается в отчёте Moody’s.

Тем временем рейтинговое агентство понизило рейтинг SK Innovation (Ba1, негативный прогноз) в марте 2025 года, что отражает сохраняющуюся высокую долговую нагрузку компании на фоне продолжающихся убытков её аккумуляторного подразделения.

Permian Resources Operating, LLC (Ba1, позитивный прогноз) стала единственным потенциальным «восходящим игроком» на входе в 2026 год после того, как Moody’s в ноябре 2025 года изменило прогноз по компании на позитивный.

Как отмечает Moody’s, в 2025 году повышения рейтингов нефтегазовых компаний по-прежнему превышали понижения уже пятый год подряд, однако разрыв сократился, поскольку более слабые цены на нефть уменьшили объём свободного денежного потока, доступного компаниям для сокращения долга. Кроме того, после нескольких лет активного снижения задолженности управленческий фокус в отрасли сместился на использование свободного денежного потока для увеличения выплат акционерам.

«Наш негативный прогноз по глобальной энергетической отрасли предполагает, что в 2026 году число понижений рейтингов продолжит постепенно расти с относительно низких уровней, однако сектор в целом остаётся хорошо подготовленным к возможному снижению цен на нефть в текущем году. В 2025 году мы повысили рейтинги 43 нефтегазовых компаний по всему миру и понизили — 21. При этом, хотя число повышений оказалось на 9% ниже, чем в 2024 году, количество понижений выросло на 50%», — говорится в отчёте.