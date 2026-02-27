Взаимные инвестиции между иранской провинцией Восточный Азербайджан и Азербайджаном остаются в центре внимания - губернатор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Взаимное привлечение инвесторов, расширение сфер их деятельности, осуществление взаимных визитов бизнесменов между северо-западной иранской провинцией Восточный Азербайджан и Азербайджаном остаются в центре внимания.

Об этом Trend сказал губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Бахрам Сармаст.

По его словам, учитывая как существующие исторические связи с Азербайджаном, так и политику развития отношений со страной, проводимой со вступления в должность Президента Масуда Пезешкиана, иранская сторона считает отношения с Азербайджаном приоритетными.

Б. Сармаст отметил, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми в рамках взаимных визитов, предусмотрены обмен мнениями между бизнесменами и предпринимателями обеих стран, а также создание условий для совместного сотрудничества. Провинция Восточный Азербайджан поддерживает этот процесс.

По его словам, решение Президента Масуда Пезешкиана о расширении полномочий губернаторов приграничных провинций находится в центре внимания. В этом контексте для губернаторства провинции Восточный Азербайджан и Тебриза определён ряд приоритетов. Торговый оборот провинции Восточный Азербайджан в основном приходится на Турцию, Россию, Ирак и другие страны. Несмотря на существующий потенциал торгового сотрудничества с Азербайджаном, его уровень остаётся недостаточным. Однако можно создать больше возможностей за счет развития торговых отношений.

Б. Сармаст добавил, что в рамках экономического развития провинции Восточный Азербайджан планируется реализовать множество планов. Провинция Восточный Азербайджан с центром в Тебризе всегда занимала особое положение в различных сферах, включая политику, экономику, промышленность, культуру и социальную сферу. В разное время ее роль несколько ослабевала, и прилагаются усилия по возвращению провинции ее важной роли. В этой связи в провинции Восточный Азербайджан сформулированы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

Он подчеркнул, что в провинции Восточный Азербайджан реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые считаются важными целями ее фундаментального развития. По словам губернатора, из этих проектов особо следует отметить автомагистрали и коридоры, проходящие через провинцию. Автомобильная дорога Тебриз-Суфиан, следующая далее к пограничному пункту Базарган на границе с Турцией, автомобильные дороги Тебриз–Урмия, Хаштруд–Марага, железнодорожные линии Хаваран–Тебриз и Тебриз–Чешме-Сорайя, а также стратегическая автомобильная дорога Калала–Джульфа, соединяющая основную часть Азербайджана с его Нахчыванской АР через Иран, являются транспортной инфраструктурой, имеющей важное значение для провинции Восточный Азербайджан.

Б. Сармаст отметил, что одной из важных сфер в провинции Восточный Азербайджан является промышленный сектор. Развито машиностроение, производство запасных частей для различных видов оборудования. Есть возможности для развития автомобильной промышленности.

"В провинции активно функционируют 57 промышленных парков. Кроме того, здесь действует созданный с привлечением иностранных инвестиций промышленный парк, а также Свободная торгово-промышленная зона «Араз». Этот потенциал может сыграть важную роль не только для провинции Восточный Азербайджан, но и в торговом обмене с соседними странами, включая Азербайджан. Учитывая это, по обе стороны границы двух стран можно укрепить совместную торговлю", - сказал он.

По словам губернатора, провинция стремится повысить свою роль за счет развития высокотехнологичной промышленности в регионе, и это входит в число приоритетов.

"Кроме того, есть большой потенциал в сельскохозяйственном секторе. Птицеводство и перерабатывающая промышленность - это области, которым уделяется особое внимание. Провинция Восточный Азербайджан обладает богатыми запасами полезных ископаемых, от меди до золота. Также развиваются ковроткачество и ряд других отраслей. Все это играет важную роль в экономическом развитии провинции.

Провинция Восточный Азербайджан играет роль экономических "ворот" для соседних стран, государств-членов Евразийского экономического союза, а также для стран Европы. Провинция стремится создавать условия для инвестиций иностранных инвесторов в промышленные парки. Одновременно предпринимаются усилия по увеличению экспорта продукции в соседние страны", - сказал он.

Как отметил Б. Сармаст, в провинции Восточный Азербайджан недавно было определено порядка 110 направлений для вложения инвестиций. Четыре из них были представлены во время посещения провинции министром внутренних дел Ирана Искендером Момени. Стоимость этих четырех проектов составила 220 триллионов риалов (около 168 миллионов долларов). Кроме того, в сфере городского развития определено около 130 направлений для инвестиций. Провинция Восточный Азербайджан оказывает инвесторам всестороннюю экономическую поддержку, добавил он.

