На границе Пакистана и Афганистана произошли столкновения

БАКУ/ Trend/ - Не менее 133 военнослужащих Афганистана погибли, свыше 200 получили ранения в ходе приграничного столкновения с Пакистаном. Об этом в социальной сети X сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар, передает Trend.

По его данным, пакистанские военные уничтожили 27 блокпостов афганской армии и установили контроль еще над девятью. Кроме того, было выведено из строя более 80 единиц техники, в том числе танки, артиллерийские системы и бронетранспортеры.

Министр также отметил, что удары были нанесены по оборонительным позициям афганских талибов в Кабуле, Пактии и Кандагаре, при этом не исключается дальнейший рост числа погибших и раненых.