Мы видим колоссальный сдвиг Азербайджана в общественно-политической и культурной жизни - Гюльназ Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В эфире аналитической платформы Baku Network вышел новый выпуск программы "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как сообщает в четверг Trend, гостьей студии стала народная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического театра оперы и балета, профессор Музыкальной академии Гюльназ Исмаилова.

В ходе беседы с ведущим Тофиком Аббасовым известная оперная певица поделилась размышлениями о трансформациях, которые переживает азербайджанское общество, о роли культуры в формировании национальной идентичности, а также о личном творческом пути и педагогической деятельности.

По словам Гюльназ Исмаиловой, современное поколение стало свидетелем масштабных исторических перемен.

"Жизненные и культурные пласты мы проходим осознанно и эмоционально. Мы выросли на другой жизненной платформе воспитания. Удивительно, как молниеносно проходят изменения, и мы стараемся жить в ногу со временем, соответствовать современности и информационным технологиям", - отметила она.

Артистка подчеркнула, что сегодня Азербайджан переживает качественный этап развития в общественно-политической и культурной сферах.

"Сейчас мы видим колоссальный сдвиг нашей страны в общественно-политической и культурной жизни и стараемся принимать активное участие в этих трансформациях. Очень много усилий прилагается в области культуры. Культура — всеобъемлющее понятие, куда включающее образование, информационные и концертные структуры. Создаются все необъодимые условия", - сказала Исмаилова.

Отдельное внимание в беседе было уделено природе творческого призвания. По мнению Гюльназ Исмаиловой, человек искусства находится в постоянном поиске и развитии.

"Это не случайность - это веление свыше, призвание и предназначение нести высокое в массы. Я никогда не нахожусь вне искусства. В жизни я тоже на сцене. Даже когда иду по улице и смотрю на людей, я думаю об искусстве, о том, как питаюсь жизнью. Все это я приношу в свою профессию. Из природы, дома, настроения и отношений складывается новая конфигурация. На сцене я чувствую себя как рыба в воде, потому что сцена для меня - это жизнь", - сказала она.

Особое место в разговоре заняла тема освобожденной Шуши. Певица рассказала о недавней поездке в город, где находятся ее родовые корни.

«Недавно я была в Шуше, там мои корни. Я посетила музей Бюльбюля, затем усадьбу Гаджи Гулу. Меня охватило сильное волнение, нахлынули эмоции, ведь это связано с моими предками. Я испытала невероятные эмоции, почувствовала генетическую связь, хотя я там и не родилась", - сказала она.

Артистка также отметила значение государственной политики в восстановлении освобожденных от оккупации территорий и обеспечении мирного развития страны.

"После победы я выступала в Шуше на импровизированной сцене. Это было очень трогательно. Душа разрывалась: я пела перед военными, которые только освободили нашу жемчужину — Шушу. Когда мы узнали об освобождении Шуши, плакали от радости. Это была сложнейшая дорога к победе. Мы стали нацией победителей, наша национальная гордость поднялась на совершенно другую ступень. И работа в этом направлении продолжается, останавливаться нельзя", - подчеркнула Исмаилова.

Говоря о вдохновении, она отметила, что источником энергии для нее является сама жизнь.

"Каждый новый день дает новые мысли и энергию. Я никогда не считала себя достигшей вершины, потому что искусство бесконечно. Лучано Паваротти говорил: "Сколько живу, столько учусь". Обучая других, мы и сами учимся. Это невероятная деятельность - воспитывать новое поколение. В процессе работы происходит множество открытий, ведь мы работаем с живым материалом", - резюмировала народная артистка.

Представляем вниманию читателей полный видеовыпуск передачи: