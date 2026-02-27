Туркменистан продвигается на Запад через Грузию - Азербайджан становится стратегическим мостом

БАКУ /Trend/ - Недавний визит спикера Меджлиса Туркменистана Дунягозель Гульмановой в Грузию стал значимым событием в дипломатических отношениях между двумя странами. В рамках визита 24 февраля она встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и Президентом Михаилом Кавелашвили. Обсуждения были сосредоточены на расширении сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и коммуникаций как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Ключевым результатом стало подписание соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран. Документ, подписанный с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, предусматривает обмен опытом, создание совместных комитетов и координацию по региональным вопросам. Кобахидзе отметил потенциал для стратегического партнерства, а Гульманова подтвердила готовность Туркменистана к дальнейшему диалогу. Этот визит продолжает серию контактов, включая министерские переговоры в 2025 году по транспортным коридорам.

Следует отметить, что традиционно Туркменистан фокусировался на внутренних делах, в то время как Грузия ориентировалась на интеграцию с ЕС. Однако географическая близость - страны разделены лишь Каспийским морем - создает основу для взаимодействия. Локальные особенности Туркменистана, такие как пустыня Каракум, занимающая примерно 70% его территории, сочетаются с черноморскими портами Грузии, такими как Поти и Батуми, открывая пути для экспорта ресурсов.

Это позволяет рассматривать Тбилиси и Ашхабад как потенциальных партнеров в интеграции евразийских пространств.

Грузия и Туркменистан активно участвуют в региональных платформах. Одним из примеров является Лазуритовый коридор (Lapis Lazuli), созданный в 2017 году с участием Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции. Он соединяет афганский город Герат через Туркменбаши, Каспий, Баку, Тбилиси и Поти со Стамбулом, сокращая время и затраты на транзит.

Кроме того, страны участвуют в TRACECA (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), объединяющем 14 государств для развития мультимодальных связей, а также Среднем коридоре, являющемся одним из маршрутов, задействованных в рамках реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь". Туркменистан не входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но участвует в CAREC (Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество). В 2026 году соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Туркменистаном о маршруте Каспий-Черное море усилило интеграцию в энергетике и логистике.

Экономические связи двух стран демонстрируют потенциал к постепенной активизации торговых и инвестиционных отношений. Товарооборот между Грузией и Туркменистаном оценивается в более чем 80 миллионов долларов США, с фокусом на газ и транспортные услуги. Азербайджан играет ключевую роль в этих процессах, выступая связующим звеном с точки зрения логистики. В 2025 году объем его торговых операций с Грузией составил 881,3 миллиона долларов США. С Туркменистаном объем товарооборота оцениваеся в 140,2 миллиона долларов за январь-июнь 2025 года.

Три государства совместно участвуют в различных региональных интеграционных платформах, являются частью трансконтинентальных транспортных маршрутов и, благодаря своему географическому расположению, имеют схожие интересы. Без инфраструктурного содействия Азербайджана Тбилиси и Ашхабаду было бы сложно развивать торговлю и участвовать в логистических проектах. При содействии Азербайджана, Грузии и Туркменистана может быть интегрировано обширное пространство, начиная от Черного моря, далее по Кавказскому хребту, Каспийскому морю, Копетдагской цепи, пустыне Каракум и заканчивая Памирским хребтом. Эти географические объекты формируют геополитический рубеж, отделяющий Ближний Восток от обширного постсоветского пространства, где пока еще сохраняются элементы прежней экономической и инфраструктурной интеграции. Тбилиси, Баку и Ашхабад, находясь на стыке этих двух систем, способны координированно выступить в качестве как транспортного, так и финансового узла между ними.

При этом на пути к реализации данного потенциала сохраняются вопросы, связанные с различиями в экономических системах: экономики этих стран пока не полностью структурно интегрированы, а различия в укладе и подходах к развитию национальных моделей требуют дополнительной координации. Вместе с тем данные аспекты постепенно прорабатываются. Последние шаги по институционализации намерений в направлении углубления сотрудничества свидетельствуют о том, что дальнейшая интеграция уже рассматривается как практическая перспектива. В связи с этим можно ожидать от этих трех стран конкретных действий в ближайшем будущем.