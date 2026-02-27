Премьер-министр Эфиопии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 февраля делегация, возглавляемая премьер-министром Эфиопской Федеративной Демократической Республики Абийем Ахмедом Али, посетила Парк Победы в Баку.

Как сообщает Trend, в честь высокопоставленного гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Эфиопии возложил венок к памятнику Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им грандиозной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.