Премьер-министр Эфиопии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 27 февраля 2026 09:56 (UTC +04:00)
Премьер-министр Эфиопии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - 27 февраля делегация, возглавляемая премьер-министром Эфиопской Федеративной Демократической Республики Абийем Ахмедом Али, посетила Парк Победы в Баку.

Как сообщает Trend, в честь высокопоставленного гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Эфиопии возложил венок к памятнику Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им грандиозной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

