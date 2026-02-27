Состоялось итоговое мероприятие проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах» (ФОТО)

24 февраля 2026 года, прошла встреча по итогам проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах», реализованного по инициативе ЗАО «AzerGold» и при поддержке Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие руководители структур, представители исполнительной власти районов, местных общин и фермеры.

Член Правления – заместитель председателя ЗАО «AzerGold», председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности Хайям Фарзалиев, председатель Aгентства Сардар Гаджиев, а также главы исполнительной власти Дашкесанского и Гёйгёльского районов Орхан Аббасов и Вугар Новрузов соответственно выступили с речами, рассказав о значимости проекта и представив его основные результаты.

Было отмечено, что на основании научного анализа проб животных, растений, почвы и воды, установлено отсутствие негативного влияния производственной деятельности ЗАО на окружающую среду, почву или урожайность. Агрохимические анализы подтвердили полную пригодность местных водных источников для орошения. Ветеринарные обследования также не выявили наличия особо опасных заболеваний у скота.

В рамках защиты растений был проведен мониторинг в 213 фермерских хозяйствах, выявлены вредители и даны индивидуальные рекомендации фермерам. Кроме того, было организовано 37 тренингов, благодаря которым участники повысили свои знания и навыки в аграрной сфере.

Напомним, что проект, реализация которого началась в прошлом году, охватил населенные пункты Шадах, Баян, Гушчу, Човдар и Чайкенд в Дашкесанском районе, а также Тюлларлар и Зурнабад в Гёйгёльском районе. Цель проекта — повышение продуктивности животноводства и растениеводства, организация аграрной деятельности в соответствии с экологическими требованиями и оказание научно обоснованной поддержки местным хозяйствам.